ليفربول يستعد لتقديم عقد جديد لمحمد صلاح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

من المقرر أن ينتهي عقد النجم محمد صلاح في ليفربول، والبالغ قيمته حوالي 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، في صيف عام 2023، وأكد موقع "جول"، تلقيه معلومات من بعض المصادر، تؤكد أن ليفربول سيقدم بالتأكيد عقداً أفضل للنجم المصري.

ويبلغ صلاح 29 عاماً، الصيف المقبل، ويعرف أن صفقته المقبلة ستكون الأكبر في مسيرته إذا قرر البقاء في إنجلترا، ويعلم أيضاً أنه في ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، لديه الكثير من المعجبين في أماكن أخرى.

وأشار الموقع إلى أن سجل صلاح في آنفيلد هائل، وهو ما يكفي بالفعل لوضعه بين عظماء النادي على الإطلاق، بعدما لعب 173 مباراة مع فريق "الريدز" في جميع المسابقات، وسجل 110 أهداف، وفاز بالدوري الممتاز، ودوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وحصل على الحذاء الذهبي مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاثة مواسم، وهو في طريقه إلى فترة أخرى هذا الموسم.

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