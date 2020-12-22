شاهد.. مباراة في الدوري البرازيلي تتحول إلى حلبة مصارعة

المصدر: وكالات

شهدت مباراة فريقي أتليتكو ​​باراناينسي وفلومينينسي ضمن الجولة الختامية للدوري البرازيلي لكرة القدم للشباب تحت 17 عاما، شجارا جماعيا بين لاعبي الفريقين.

ونشب شجار بين لاعبين اثنين في الوقت الإضافي من زمن اللقاء، وسرعان ما تحول إلى شجار جماعي طاحن بين لاعبي الفريقين.

وتدخل الجهازان الفني والإداري للفريقين والشخصيات الرسمية الراعية للمباراة لفض الاشتباك بين اللاعبين.

وانتهت المباراة بفوز فريق فلومينينسي بهدفين مقابل هدف واحد، وتتويجه بلقب بطل البرازيل للمرة الرابعة.

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