صحف إنجليزية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية موقف نادى ليفربول الإنجليزي من رحيل محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد تعرضه لغضب الجهاز الفني بقيادة يورغن كلوب.

وقالت صحيفة " صن " الإنجليزية إن ليفربول لا يريد بيع محمد صلاح بعد مزاعم أن المهاجم المصري غير سعيد وغاضب من تواجده داخل أنفيلد خاصة أن عقده يستمر مع الفريق حتى 2023، وفقا لليوم السابع.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول ليس لديه خطط لبيع محمد صلاح خلال هذه الفترة، على الرغم من مزاعم أنه غير سعيد بسبب عدم منحه شارة القيادة في لقاء ميتييلاند الدانماركي.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التكهنات أثيرت أيضا من خلال الاعتراف في مقابلة مع إحدى الصحف الإسبانية بأنه سيكون منفتحًا على الانتقال إلى الدوري الإسباني في المستقبل.



واكتسح الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي استفتاء صحيفة "ديلي ميرور" وتوج بجائزة أفضل لاعب في عام 2020 داخل إنجلترا بتصويت الجماهير بعد حصوله على 85 ألف صوت، متفوقاً على جالك جريليش مهاجم أستون فيلا، وماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، كما استطاع أن يحافظ للعام الرابع على التوالي على صدارته لهدافي الريدز في كل البطولات، متفوقاً على زميليه ساديو ماني وفيرمينيو.

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