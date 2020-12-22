25 % تخفيضاً في رواتب لاعبي أرسنال حال الهبوط

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يواجه لاعبو أرسنال تخفيضات كبيرة في الأجور بنسبة 25%، إذا هبطوا من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى، مع احتلال الفريق المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري.

ومثل هذه البنود شائعة في الأندية الأصغر، التي من المتوقع أن تواجه تهديداً أكبر بالهبوط، ولكن الجديد أن حتى أرسنال، أحد الأعضاء الستة الكبار التقليديين في كرة القدم الإنجليزية، لم يسلم من هذا الأمر.

وبدأت التقارير في التحدث عن الفوضى المالية التي من الممكن أن يسببها هبوط أرسنال، وقام بتضمين شروط تخفيض الأجور في عقود اللاعبين، إذ تبلغ فاتورة الأجور السنوية للنادي في شمال لندن، أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني، مع وجود أمثال مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانغ، من بين أفضل اللاعبين أجراً في إنجلترا.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرقم 25% يمثل موقفاً شاملاً للنادي، ولكن من المعروف أن العديد من اللاعبين يتراجعون عن هذه النسبة المئوية في حالة الهبوط، ويتقدم أرسنال بأربع نقاط فقط فوق منطقة الهبوط، بعد أن حصل على نقطتين فقط من آخر 7 مباريات في الدوري.

واحتمال مواجهة صراع من أجل البقاء في دوري الأضواء في الظروف العادية سيكون أمراً لا يمكن تصوره، لكن بدايته السيئة للموسم، وكفاح المدير الفني ميكيل أرتيتا، لوقف انزلاقهم في الترتيب، أثارا مخاوف من احتمال جرهم إلى معركة هبوط.

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