"البريميرليغ" مهدد بالإيقاف بسبب سلالة كورونا الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن خبراء صحيين أن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، قد يؤدي إلى تأجيل العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال الخبراء وفقا لـ "روسيا اليوم" إن هناك تحذيرات من إيقاف مباريات "البريميرليغ" وأنشطة رياضية أخرى في فترة عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في مناطق مختلفة من بريطانيا قادرة على نشر العدوى بشكل أكبر من المعتاد.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد سمح في وقت سابق بحضور عدد محدود جدا من الجماهير لبعض مباريات الدوري بعد اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة.

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه ليستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 15 من "البريميرليغ" يوم 26 و27 من ديسمبر الحالي، في حال لم يصدر قرار بإيقافها.

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