مرشح لرئاسة برشلونة يسعى للم شمل نيمار وميسي في كامب نو

المصدر: البيان الإلكتروني

يأمل المرشح الرئاسي لنادي برشلونة جوردي فار، أن يتعاون ليونيل ميسي ونيمار في كامب نو مرة أخرى الموسم المقبل.

وقال المرشح الرئاسي لبرشلونة جوردي فاري إن لم شمل نيمار مع شريكه السابق في الهجوم ليو ميسي أمر مطروح، لكن أولاً يجب على مهاجم باريس سان جيرمان أن يطلب الصفح بعد خروجه الحاد من كامب نو قبل ثلاث سنوات، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية

أمضى اللاعب البرازيلي الدولي أربعة مواسم مليئة بالكؤوس في كاتالونيا، وشكل شراكة هائلة إلى جانب ميسي ولويز سواريز، قبل الانضمام إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في عام 2017 بعد تفعيل شرط الإفراج عنه.

سجل نيمار 50 هدفًا في 59 مباراة في الدوري الفرنسي منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان وساعد 29 مرة أخرى - فقط زميله كيليان مبابي «99» شارك بشكل مباشر في المزيد من الأهداف في المسابقة في ذلك الوقت.

خلال الفترة التي قضاها مع برشلونة، شارك بشكل مباشر في 164 هدفًا في 186 مباراة، وساعد النادي على تحقيق ثمانية ألقاب.

غادر برشلونة بضجة كبيرة، ومنذ ذلك الحين تورط في معركة قضائية مع ناديه السابق بشأن انتهاك مزعوم للعقد ومدفوعات ولاء غير مدفوعة.

ومع ذلك، تسبب النجم البرازيلي في إثارة ضجة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال إنه لا يريد أكثر من الارتباط بميسي مرة أخرى العام المقبل.

نيمار متاح مقابل 40-45 مليون يورو

يشاع أن باريس سان جيرمان يستعد لعرض لميسي قريبًا، لكن فاري - المرشح لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو كرئيس لعملاق لاليجا في انتخابات يناير- اقترح أن يلعب الثنائي معًا في برشلونة.

وقال لـ RAC1 «نيمار سيكون موضع ترحيب ولكن أول شيء عليه فعله هو سحب مطالبه وطلب الصفح».

وواصل: «من الذي لا يريد ثالث أفضل لاعب في العالم في فريقه؟ هناك خيار لطلب الانتقال، والذي سيجله يأتي مقابل 40-45 مليون يورو».

وفشل ميسي في محاولة التخطيط للابتعاد عن برشلونة في نهاية الموسم لكن من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم، مما يعني أنه قادر على بدء محادثات مع أندية أخرى اعتبارًا من الشهر المقبل.

تم ربط مانشستر سيتي وإنتر ميلان باللاعب الأرجنتيني الدولي، لكن التقارير الواردة من إسبانيا الأسبوع الماضي أشارت إلى أن باريس سان جيرمان هو الأوفر حظًا لتوقيع ميسي، على الرغم من أن والده ووكيله خورخي وصفوا هذه التكهنات بأنها خاطئة.

يأمل فاري أن يتمكن من إقناع الفائز بالكرة الذهبية ست مرات بالبقاء، وإن كان ذلك براتب مخفض حيث يتكيف برشلونة مع الآثار المدمرة لوباء فيروس كورونا.

عرض لميسي

وقال فاري: «ميسي ونيمار يمكنهما اللعب معا في برشلونة العام المقبل. أنا واثق من أن ميسي لا يريد الرحيل».

وأضاف: «لقد تحدثت إلى المقربين منه، ورغم أننا لم نحرز أي تقدم، فقد أخبرني أنه يريد البقاء. لكنه يريد أن يكون جزءًا من مشروع ناجح».

وواصل: «اقتراحي له هو أنه يجدد عامًا بعد عام، ثم ننشئ علامة تجارية مشتركة بين ميسي وبرشلونة، وأن يتولى منصب الرئيس الفخري للنادي. لكن سيتعين عليه التكيف مع الظروف الحالية للنادي».

وسجل ميسي في تعادل برشلونة 2-2 مع فالنسيا في نهاية الأسبوع ليحرز هدفه 643 لبلوجرانا، معادلاً رقم سانتوس العظيم بيليه في الأهداف.

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