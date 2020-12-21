برشلونة يحسم موقف ديمبلي من المشاركة أمام بلد الوليد

المصدر: البيان الإلكتروني

يلتقي برشلونة الثلاثاء بفريق ريال بلد الوليد على ملعب زوريلا في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة جمعها من 13 مباراة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، مع مباراة أقل للروخيبلانكوس.

وأشارت صحيفة " آس" إلى أن نادي برشلونة يتخذ كافة أنواع الحذر مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، لا سيما وأن اللاعب لديه سجل طويل من الإصابات، خاصة على مستوى أوتار الركبة، مما يجبر الخدمات الطبية بالنادي على اتخاذ كافة الاحتياطات لحظة منح اللاعب التصريح الطبي الخاص بالعودة للمشاركة مع الفريق.

وتعرض عثمان ديمبلي لإصابة في ساقه اليمنى خلال مباراة قادش التي أُقيمت في الخامس من ديسمبر الماضي، ولكنه عاد للعمل مع المجموعة من جديد أمس الأحد، ومع ذلك فإنه لن يرافق بعثة الفريق المتجهة لملاقاة بلد الوليد مساء الثلاثاء.

واتفق الجهاز الفني والخدمات الطبية واللاعب على الانتظار لأسبوع آخر لكي يتعافى بشكلٍ كامل ويستعيد كامل قواه.

ومن المتوقع أن يحصل عثمان ديمبلي على التصريح الطبي بالمشاركة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري أمام إيبار في كامب نو.

وفي ظل غياب عثمان ديمبلي، فإن المدرب الهولندي رونالد كومان سيواصل الاعتماد على الدنماركي مارتين برايثوايت على الجبهة اليسرى.

وأثبت مارتين برايثوايت أنه قادر على اللعب في هذا المركز وتقديم مستوى مقبول، مستغلًا غياب ديمبلي لإصاباته المتكررة.

على العكس تمامًا مع فيليبي كوتينيو، والذي في كل مرة يُشارك فيها يخفق في تقديم أداء جيد بشكلٍ يوحي بالقلق.

علاوة على ذلك، يغيب الجناح الأيسر الإسباني أنسو فاتي منذ شهور، وسيستمر غيابه حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

وفي ظل غياب لاعب مركزه الأساسي جناح أيسر، فإن برايثوايت سيستمر في المشاركة والحصول على دقائق إلى أن يعود ديمبلي ويدخل مرة أخرى في ديناميكية الفريق.

إيبار.. مباراة عودة ديمبلي للملاعب

ومن المقرر أن يمنح رونالد كومان لاعبيه عطلة مدتها أربعة أيام بعد مباراة بلد الوليد، أي أن اللاعبين لن يستأنفوا العمل من جديد قبل 27 ديسمبر، ما يعني أن الفريق سيخوض ثلاث حصص تدريبية فقط استعدادًا لاستضافة إيبار.

ويرى الجهاز الفني والطبي أن ديمبلي سيكون قادر على المشاركة في مباراة إيبار المقبلة إذا شارك بصورة طبيعية في الثلاث حصص التدريبية التي ستسبق اللقاء المحلي.

وتعاقد برشلونة مع ديمبلي في صيف عام 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل أكثر من 130 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين والجناح الفرنسي يخرج من إصابة ليدخل في أخرى.

أرقام ديمبلي موسم 2020-2021

وشارك ديمبلي هذا الموسم في 8 مباريات بالدوري الإسباني بإجمالي 364 دقيقة سجل خلالها هدفًا واحدًا، بينما شارك في 4 لقاءات بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا بإجمالي 213 دقيقة أحرز خلالها 3 أهداف ومرر كرتين حاسمتين.

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