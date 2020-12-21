يوفنتوس يضع خطة استعادة بوغبا من مانشستر يونايتد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية محاولة نادي يوفنتوس الإيطالي لاستعادة الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المُقبلة فى يناير.

وخلال الفترة الأخيرة ارتبط اسم اللاعب الفرنسي بيوفنتوس، وأصبحت التقارير الصحفية تتحدث عن عودة اللاعب مرة أخرى إلى السيدة العجوز، ولكن مانشستر يضع قيمة مالية كبيرة للاستغناء عن خدمات اللاعب تفوق خزينة اليوفي.

وكان الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد قد رحل عن يوفنتوس فى الميركاتو الصيفي لعام 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وبحسب شبكة "كالتشيو ماركاتو" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس تفكر فى إقناع مانشستر يونايتد بضم الفرنسي بول بوغبا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع شرط إلزامي بشراء اللاعب بعد ذلك.

وأشار الموقع إلى أن الخطة المطروحة يمكنها أن تسهل انتقال اللاعب إلى يوفنتوس وفقًا لميزانية النادي الإيطالي التى ستمكن الإدارة من دفع المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه مع مانشستر يونايتد.

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