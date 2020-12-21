صلاح يتجاهل الانتقادات بالإفطار مع مكة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تجاهل محمد صلاح، الانتقادات التي واجهها من الجماهير عندما تحدث عن مستقبله في ليفربول، وذلك باصطحاب ابنته مكة لتناول الإفطار في شيشاير اليوم، بعد اعترافه بانفتاحه على الانضمام لبرشلونة أو ريال مدريد، وسط مزاعم بأن النجم المصري غير سعيد في الأنفيلد، وألمح إلى احتمال رحيله من آنفيلد نهاية الأسبوع.

وفاجئ المهاجم المصري جماهير "الريدز" الأسبوع الماضي، برفضه استبعاد الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، بعد أن اعترف بأنه منزعج من النادي، بسبب عدم تعيينه قائداً لمباراة في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر.

وظهر صلاح (28 عاماً) مبتسماً صباح يوم الاثنين، عندما كان يسير في بلدة ويلمسلو، ثاني أغلى مكان للعيش في المملكة المتحدة بعد وسط لندن، مع ابنته مكة.

وكان هناك سبب يجعل صلاح سعيداً بعد أن سجل هدفين في فوز ليفربول الساحق 7-0 على كريستال بالاس يوم السبت الماضي، على الرغم من بدء المباراة وهو على مقاعد البدلاء.

ولكن قبل فوز كريستال بالاس، كثف صلاح التكهنات بشأن مستقبله من خلال الزعم أنه قد يستبدل ميرسيسايد بإسبانيا في المستقبل القريب، وذلك عندما سألته صحيفة "آس" الإسبانية عما إذا كان الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة أمراً محتملاً، وقال صلاح: "لا نعرف أبداً ما الذي سيحدث في المستقبل".

وقال المهاجم المصري، الذي سجل 110 أهداف في 173 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في 2017، إنه يشعر بخيبة أمل لسماع أنه لم يتم تسميته كقائد لفريق "الريدز" في مباراة دوري أبطال أوروبا هذا الشهر مع إف سي ميدتجيلاند.

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