رونالدو يتسلم جائزة لم يفز بها ميسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تسلم كريستيانو رونالدو، جائزة "القدم الذهبية"، والتي لا يمكن أن يفوز بها سوى النجوم فوق سن 28 مرة واحدة، وذلك بعد عام آخر مميز قضاه اللاعب مع يوفنتوس.

وتفوق النجم البرتغالي بتلك الجائزة عن منافسه القديم ليونيل ميسي، والذي لم يسبق أن فاز بها رغم تألقه مع برشلونة، وتجاوزه الثلاثين من عمره، مع العلم أن ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية أكثر من رونالدو، إلا أن التعويذة البرتغالية يمكن أن يتباهى الآن بأوسمة لا يمتلكها مهاجم برشلونة في معركته المستمرة للسيطرة على كرة القدم.

وفي منشور على "انستغرام"، كتب رونالدو: "يشرفني أن أفوز بجائزة (القدم الذهبية)، وأن أخلد في مشوار البطولة في موناكو، جنباً إلى جنب مع بعض أعظم أساطير كرة القدم في كل العصور، وأنا حقاً أشعر بالتواضع وأريد أن أشكر الجماهير في جميع أنحاء العالم على تصويتهم لي".

وتم تقديم جائزة "القدم الذهبية" لأول مرة في عام 2003، وهي جائزة للاعبين الذين يبلغون من العمر 28 عاماً أو أكثر ولا يمكن للفوز بها إلا مرة واحدة في حياتهم المهنية، وروبرتو باجيو وأليساندرو ديل بييرو ورونالدينيو، كانوا جميعاً من الفائزين السابقين بالجائزة

وحافظ رونالدو على تقاليد الجائزة اثناء استلامها، بوضع قدميه في الاسمنت وترك توقيعه في الخرسانة، بعدما تألق وسجل 44 هدفاً لليوفنتوس والمنتخب في 2020، وفقط مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل أكثر من رونالدو، برصيد 47 هدفاً لبطل دوري أبطال أوروبا وبولندا، فيما سجل ليونيل ميسي، 26 هدفاً فقط لبرشلونة والأرجنتين هذا العام.

الفائزون السابقون بالقدم الذهبية:



2003: روبرتو باجيو - بريشيا

2004: بافل ندفيد - يوفنتوس

2005: أندريه شيفتشينكو - ميلان

2006: رونالدو (البرازيل) - ريال مدريد

2007: أليساندرو ديل بييرو - يوفنتوس

2008: روبرتو كارلوس - فنربخشه

2009: رونالدينيو - ميلان

2010: فرانشيسكو توتي - روما

2011: ريان جيجز - مانشستر يونايتد

2012: زلاتان ابراهيموفيتش - باريس سان جيرمان

2013: ساحل ديدييه دروغبا - غلطة سراي

2014: أندريس إنييستا - برشلونة

2015: صموئيل إيتو - أنطاليا سبور

2016: جانلويجي بوفون - يوفنتوس

2017: إيكر كاسياس - بورتو

2018: إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

2019: لوكا مودريتش - ريال مدريد

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