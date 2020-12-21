لوكا يوفيتش مطلوب في ميلان

المصدر: البيان الإلكتروني

يبحث فريق إيه سي ميلان عن بديل لمهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ويفكر في التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة مع خيار شراء،.

وأشارت صحيفة " آس" الإسبانية أن نادي إيه سي ميلان الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل، الذي سيفتح أبوابه بداية من 4 يناير ويغلق في 31 يناير 2021.

كان فريق الروسونيري يتابع مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش منذ شهور، وقد حاول بالفعل ضمه إلى معقل سان سيرو في الصيف الماضي.

لأول مرة في العقد الماضي، شعر ميلان مرة أخرى بأنه أحد الفرق المرشحة للفوز لقب الأسكوديتو حيث لم يتعرضوا للهزيمة خلال آخر 25 مباراة خاضوها في الدوري الإيطالي «سيريا أ» في الموسم الماضي والموسم الجاري، وهم الآن يتربعون على صدارة جدول الترتيب، ولديهم فريق شاب واعد بشكل متزايد.

ويعتبر الاستثناء الرائع في مشروع ميلان الذي يقوده إيفان جازيدس (الرئيس التنفيذي)، باولو مالديني (المدير الرياضي) وفريدريك ماسارا (المدير الرياضي) هو النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي لا يزال لا يمكن إيقافه على الرغم من بلوغه من العمر 39 عامًا وتمكن من تسجيل 10 أهداف في المباريات الستة في الكالتشيو التي خاضها هذا الموسم 2020 - 2021.

بطبيعة الحال، فإن الاعتقاد بأن زلاتان إبراهيموفيتش يستطيع لعب كل الدقائق دون توقف، مع الأخذ في الاعتبار عمره (39 عامًا)، أمر مبالغ فيه، وتؤكده الإصابة التي ستبعده عن المستطيل الأخضر حتى يناير.

ويريد النادي أن يضمن لمدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بديلاً عالي المستوى، وبالإضافة إلى الحلول «منخفضة التكلفة» (فرناندو يورينتي من نادي نابولي، على سبيل المثال)، سيتم بذل المحاولة لتوقيع رائع مثل لوكا يوفيتش من ريال مدريد.

المهاجم الصربي يحب الإيطاليين والعلاقات الجيدة جدًا بين إدارات الناديين (ميلان وريال مدريد) ترفع الآمال، رغم أن العملية لن تكون سهلة، حيث يريد ميلان أن يأخذ زمام المبادرة من خلال الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء، وهي صيغة غير مقنعة داخل مكاتب سانتياجو برنابيو.

في الأيام المقبلة ستكون هناك اتصالات مع ممثلي المهاجم الصربي، الذين يرغبون في مغامرة في إيطاليا لاستعادة بريقه، حيث شارك مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني السابق هذا الموسم مع الفريق الأبيض تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في 5 مباريات فقط وبعدد من الدقائق (208 دقيقة فقط) ولم يسجل أي أهداف.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد أعلن منذ أسبوعين قبل مواجهة فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الجولة الستة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا إصابة لاعبه لوكا يوفيتش، البالغ من العمر 22 عامًا، بالتهاب في أوتار عضلات الساق اليمنى، وتأتي هذه الإصابة بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال تواجده مع منتخب بلاده في شهر نوفمبر الماضي.

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