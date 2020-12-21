ماجواير يتفوق على ميسي في دقائق اللعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تفوق هاري ماجواير كابتن مانشستر يونايتد، بخوضه دقائق لعب أكثر من أي لاعب كرة قدم محترف آخر في العالم في عام 2020، متجاوزاً ليونيل ميسي وبرونو فرنانديز.

ولعب ماجواير 4745 دقيقة هذا العام، بعدما ظل قائد مانشستر يونايتد على أرض الملعب لما ما يزيد قليلاً عن 79 ساعة هذا العام، وحتى 17 ديسمبر الجاري، وفقاً لإحصاءات مرصد كرة القدم.

ويتفوق ماجواير، على مدافع مان سيتي، روبن دياس، وقائد برشلونة، ليونيل ميسي، وزميله في يونايتد، برونو فرنانديز، والذين يشكلون أفضل 4 لاعبين داخل الملعب، وتفوق أيضاً بـ 5 دقائق أكثر من الحارس الأول، وهو مارسيلو لومبا من نادي انترناسيونال البرازيلي.

ولم يفوت قائد مانشستر يونايتد، دقيقة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه منذ التوقيع من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2019، ومنذ انطلاق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي، غاب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن مباراتين فقط مع يونايتد، وذلك عندما فاز فريقه 2-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، و3-0 على برايتون في الدور الرابع لكأس كاراباو، وظهر في 9 مباريات بالدوري الأوروبي الموسم الأخير، والذي امتد حتى أغسطس الماضي.

وبالنسبة إلى منتخب إنجلترا، شارك في 4 مرات فقط، بعد أن غاب عن المباريات الدولية في سبتمبر، وإيقافه مباراة واحدة بعد بطاقته الحمراء ضد الدنمارك في أكتوبر الماضي.

والثاني على قائمة الأكثر لعباً، مدافع السيتي دياس، والذي كان لاعباً أساسياً مع بنفيكا قبل انتقاله مقابل 64 مليون جنيه إسترليني في الصيف، ومع ذلك لا يزال متأخراً بـ 401 دقيقة عن ماجوير.

ويحتل ميسي المركز الثالث في القائمة، بينما احتل برونو فرنانديز، الذي وقع ليونايتد في منتصف يناير من سبورتنج لشبونة، وفيكتور ليندلوف هو ثالث لاعب في يونايتد في المراكز العشرة الأولى، باحتلاله المركز السابع.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن ماجوير لعب في 53 مباراة هذا العام، إلا أن لاعب خط وسط إنتر ميلان، كريستيان إريكسن ظهر في 54 مباراة، ولكنه لا يظهر حتى ضمن قائمة الأعلى مشاركة بالدقائق، بعدما كان بديلاً منتظماً للإنتر منذ انتقاله من توتنهام في يناير الماضي.

فيما يتعلق بحراس المرمى، فإن الأربعة الأوائل هم جميعهم من البرازيل، وأول حارس مرمى مقيم في أوروبا هو لوكاس هراديكي، لاعب باير ليفركوزن في المركز الخامس.

الأكثر لعباً بالدقائق في 2020

1) هاري ماجواير - 4745 دقيقة (مانشستر يونايتد)

2) روبن دياس - 4344 دقيقة (مانشستر سيتي)

3) ليونيل ميسي - 4293 دقيقة (برشلونة)

4) برونو فرنانديز - 4164 دقيقة (مانشستر يونايتد)

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