محمد صلاح يفوز بجائزةِ أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، بتصويت الجماهير، وفقا لصحيفة "ميرور".

وساهم محمد صلاح في تتويج ليفربول بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم (2019-2020)، وذلك لأول مرة منذ 30 عاما، بتسجيله 19 هدفا، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

وجاء جاك غريليش نجم نجم فريق أستون فيلا بالمركز الثاني في التصويت، بينما حل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بالمركز الثالث، متفوقا بفارق ضئيل على صاحب المركز الرابع البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي.

وجاء ثلاثي ليفربول، جوردان هندرسون قائد "الريدز" والمهاجم السنغالي ساديو ماني والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، في المراكز من الخامس وحتى السابع على الترتيب.

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