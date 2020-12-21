رسالة فورية من صلاح إلى بيغ رامي

المصدر: البيان الإلكتروني

في رسالة فورية عبر حسابه على تويتر وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول التهنئة إلى رامي السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي" بعد ساعات من فوز الأخير بلقب بطولة "مستر أولمبيا" العالمية لكمال الأجسام.

وكتب صلاح: "ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020".

وكان السبيعي قد حقق إنجازا ملفتا بالتتويج بالميدالية الذهبية للبطولة الأعلى في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي، حيث شارك "بيغ رامي" في "الوزن المفتوح"، ونافس الثنائي الأمريكي الشهير فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان.

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