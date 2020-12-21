ليفربول ويورغن كلوب يتوّجان بجائزتي فريق ومدرب العام 2020 المقدمة من "بي بي سي"

المصدر: البيان الإلكتروني

توج ليفربول الإنجليزي بجائزة فريق العام 2020 المقدمة من شبكة "بي بي سي" العالمية في حفل توزيع الجوائز.

وكان ليفربول قد حقق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

وجاء حصول ليفربول على ذلك اللقب بعد غياب دام 30 عامًا، حيث تصدر الريدز جدول البريميرليغ في نهايته بـ99 نقطة.

وبلغ الفارق بين ليفربول المتصدر وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي 18 نقطة.

وفاز ليفربول آنذاك في 32 مباراة من إجمالي 38 مباراة، وخسر في ثلاث مباريات فقط.

كما حصل كذلك الألماني يورغن كلوب على جائزة مدرب العام 2020 من قِبل الشبكة نفسها.

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