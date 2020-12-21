ميسي ورونالدو مطاردة الأرقام القياسية

المصدر: (عواصم - د ب أ)

رغم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو خرجا من سباق أفضل لاعب في العالم خاليي الوفاض، إلا أنهما لم يتوقفا عن مطاردة الأرقام القياسية، التي تزيد الإعجاب بموهبتهما في العالم، وكان لهدف ميسي في مباراة فريقه وبلنسية في الدوري الإسباني مذاق خاص، وقاده لتحقيق إنجاز طال انتظاره، حيث حمل الرقم 643 مع «البارسا» ليعادل إنجاز الأسطورة البرازيلي بيليه في عدد الأهداف المسجلة مع فريق واحد، حيث حقق بيليه هذا الإنجاز مع فريق سانتوس.

وعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً ظل صامداً لقرابة 60 عاماً بعد أن سجل هدفين قاد بهما فريقه يوفنتوس للفوز على بارما 4 /‏‏ صفر في الدوري الإيطالي، وذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس على «تويتر» أن رونالدو عادل الرقم القياسي الذي سجله الأرجنتيني عمر سيفوري في عام 1961 وأصبح أول لاعب يحرز 33 هدفاً في الدوري الإيطالي على مدار عام.

تهنئة من بيليه

وهنأ بيليه عبر حسابه على «انستغرام»، ميسى وقال «أهنئك على رقمك التاريخي، ليونيل، لكن قبل كل شيء أهنئك على مسيرتك الجميلة في برشلونة».

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي «هناك رقم قياسي آخر لبيليه يسعى ميسي لتحطيمه، فالأهداف الـ77 التي سجلها بيليه لمنتخب بلاده تظل الرقم القياسي على مستوى أمريكا الجنوبية، لكن ميسي صاحب الـ71 هدفاً يحتاج إلى ستة أهداف أخرى لمعادلة هذا الإنجاز».

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