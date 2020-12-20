لاعب ميلان الشاب.. يحرز أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

شكل مهاجم ميلان الشاب رفائيل لياو، مفاجأة للكثيرين، بعد أن أحرز أسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث هز شباك ساسولو بعد 6 ثوان.

واستحوذ هاكان شالهان أوغلو على الكرة بعد ركلة البداية مباشرة وتوغل بالكرة في دفاع ساسولو، ثم أرسل تمريرة أرضية إلى المندفع من الخلف رفائيل لياو، ليسدد بقوة في مرمى الحارس أندريا كونسيلي.

ووفقاً لإحصائيات الدوري الإيطالي، يعد هدف لياو الأسرع في تاريخ الـ "سيري أ"، بعدما حط رقماً حمله باولو بوغي منذ 2 ديسمبر 2001 حين سجل هدف بياتشنتسا في مرمى فيورنتينا بعد ثماني ثوان.

وحافظ ميلان على صدارته للدوري الإيطالي بعد فوزه على مضيفه ساسولو 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم "الأحد" في الجولة الثالثة عشر من المسابقة، ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساسولو عند 23 نقطة في المركز السادس.

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