كلوب يعلق على غضب ماني بعد استبداله بصلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على واقعة غضب المهاجم السنغالي ساديو ماني أثناء مباراة فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس قائلا: "لم يكن سعيدا لأنه ألقى نظرة على الساعة (كان هناك نصف ساعة متبقية للعب)، ربما أراد أن يشارك بالركلة الحرة.. لا أعرف بالضبط".

وأثار ماني الجدل، بتصرفه الغاضب على قرار استبداله من المباراة بالرغم من أن النتيجة كانت قد حسمت لمصلحة "الريدز".

وبدى ماني غاضبا وحرك يديه في الهواء بعنف، بعد أن قرر المدرب الألماني يورغن كلوب استبداله في الشوط الثاني، عندما كان فريقه متقدما بنتيجة 4-0، وإدخال المصري محمد صلاح بديلا له.

وأثمر التبديل عن تسجيل صلاح لهدفين، وإسهامه بتمريرة حاسمة، رفع فيهم غلة فريقه إلى 7 أهداف نظيفة، وهو الفوز الأكبر لليفربول بالدوري الإنجليزي منذ تولي كلوب تدريب النادي في 2016.

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