كلوب يرد على تصريحات صلاح المثيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

رد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على تصريحات النجم المصري محمد صلاح المثيرة مع صحيفة "آس" الإسبانية والتي أشار فيها إلى إمكانية انتقاله في المستقبل لريال مدريد أو برشلونة وشعوره بخيبة أمل بعدما حرم من حمل شارة قيادة الفريق أمام ميتلاند في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، ومنحها إلى ترينت ألكسندر أرنولد.

وأوضح كلوب: "للمرة الأولى منذ فترة أتيحت لنا الفرصة في القيام بتغيير في التشكيل، صلاح لعب آخر أربع مباريات في فترة مكثفة، وكان إشراكه في الشوط الثاني (أمام كريستال بالاس) فكرة جيدة وهذا هو الحال".

وفيما يخص الحوار مع "آس"، فقال: "ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي"، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز.

واكتسح ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة السبت، في مباراة لم يشارك فيها صلاح أساسيا على غير العادة، فيما اعتبرها كثيرون "عقوبة" من كلوب بشأن تصريحات صلاح الذي بدا واجما على دكة البدلاء.

لكن النجم المصري شارك في الشوط الثاني وأحرز هدفين متتاليين بفارق 3 دقائق بيد أن احتفاله كان هادئا جدا بطريقة لافته للانتباه لا سيما بعد أخفى فمه بيديه وراح يتحدث مع أحد زملائه بعد هدفه الأول.

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