ليفاندوفسكي الأفضل في عام الصعاب

المصدر: باريس - وكالات

أخيراً خرج لقب اللاعب الأفضل في العالم من بين يدي برشلونة وريال مدريد، وسيطرة النجمين الأبرز في العقد الأخير الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما فاز بلقب الأفضل في العالم بعام الصعاب والمعاناة 2020، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وتوج ليفا خلال حفل جوائز «الأفضل» التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في لوزان، على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي سلفه، وغريمه لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم تخالف اللائحة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، التي يمنحها سنوياً «فيفا»، التوقعات إذ انحصرت المنافسة بين ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو بعد عام صعب توقفت فيه المنافسات لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، ثم استكمل خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور، وحتى أن الاتحاد الأوروبي للعبة اضطر إلى تعديل نظام مسابقتيه بإقامة الدورين ربع ونصف النهائي والمباراتين النهائيتين في مكان واحد (البرتغال لدوري الأبطال وألمانيا للدوري الأوروبي).

وحتى أن جوائز الأفضل التي ينظمها «فيفا» منفرداً منذ 2016 بعدما دمجت بين 2010 و2015 مع جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، أقيمت خلف أبواب موصدة ونقلت عبر الانترنت مع النجم الهولندي السابق رود خوليت والإعلامية الرياضية البريطانية رشمين شودهوري كمضيفين للحفل.

وقال البولندي لدى استلام الجائزة من رئيس فيفا جاني إنفانتينو «أنا فخور وسعيد جداً، أود القول بصراحة إنه يوم رائع لي وللنادي، شعور لا يصدق».

وأضاف «أن تفوز بجائزة متفوقاً على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يعني لي الكثير».

وكان من المفترض أن يقام حفل «فيفا» السنوي لتوزيع الجوائز في 21 سبتمبر في ميلانو، لكنه أرجئ إلى 17 ديسمبر بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وكان ليفاندوفسكي الأوفر حظاً لنيل جائزة أفضل لاعب عند الرجال، وذلك بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث كان أفضل هداف في المسابقات الثلاث، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.

وكان النجم الكرواتي لريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش الوحيد الذي يدخل على خط ميسي - رونالدو بنيله جائزتي «فيفا» والكرة الذهبية عام 2018 بعد قيادته منتخب بلاده للوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها قبل الخسارة أمام فرنسا، وفريقه الملكي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث توالياً.

ورأى رئيس بايرن كارل-هاينتس رومينيغه أن ليفاندوفسكي «يستحقها (الجائزة) أكثر من أي أحد آخر. قدم أفضل موسم في حياته».

ولم يسبق لأي لاعب من البوندسليغا أن فاز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام. إذ ان لوثار ماثيوس، الألماني الوحيد المتوج بجائزة الاتحاد الدولي، نال هذا الشرف في النسخة الأولى للجائزة الفردية عام 1991 عندما كان في صفوف إنتر الإيطالي.

برونز تخالف التوقعات

من جهة أخرى، فازت مدافعة مانشستر سيتي الإنجليزي لوسي برونز بجائزة أفضل لاعبة خلفاً للأمريكية ميغان رابينو، على حساب المهاجمة الدنماركية بيرنيل هاردر المنتقلة من فولفسبورغ الألماني إلى تشلسي الإنجليزي هذا الموسم والتي كانت الأوفر حظاً، إلى جانب قائدة ليون الفرنسي وندي رونار.

واختير الفائزون من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين استطلعت آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 نوفمبر و9 ديسمبر.

وظفر حارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير بجائزة أفضل حارس، بعدما انحصر التنافس مع البرازيلي أليسون بيكر، الذي ساهم في قيادة ليفربول إلى لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 1990، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني).

وفازت الفرنسية سارة بوهدي من ليون بجائزة أفضل حارسة مرمى.

أما لدى المدربين، ففاز الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب، بعد ترشيحه إلى جانب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي قاد ليدز يونايتد الإنجليزي للعودة إلى الدوري الممتاز، والألماني هانزي فليك من بايرن ميونيخ.

وبالنسبة لمدربي فرق السيدات، فازت سارينا فيغمان من المنتخب الهولندي على حساب الفرنسي جان - لوك فاسور (ليون) والإنجليزية إيما هايز (تشلسي).

وذهبت جائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2020 إلى الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام الإنجليزي لهدفه أمام نادي بيرنلي.

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