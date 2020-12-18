التونة والأرز باللبن والأفوكادو سر تفوق ليفاندوفسكي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف تياجو سيونيك لاعب منتخب بولندا السابق، عن البرنامج الغذائي للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي يجعله صاحب الأداء الرائع مع بايرن ميونيخ، ليتوج أمس بجائزة أفضل لاعبي العالم.

وقال سيونيك لشبكة "إسبن": "ليفاندوفسكي رجل جائع للتحسن كلاعب، ولهذا السبب، لديه نظام غذائي خاص تقدمه له زوجته، وهي إخصائية تغذية ومعروفة في بولندا".

وأضاف: "أخبرني ليفاندوفسكي أن التغيير الكبير في مسيرته، والذي أوصله إلى أندية النخبة وإلى اللعب للمنتخب البولندي، حدث عندما غير بشكل جذري ما يأكله."

وبين: "في يوم المباراة، يأكل ليفاندوفسكي، الكثير من البروتين، وهناك دائماً سمك التونة على الإفطار، ويتجنب أي شيء يحتوي على الغلوتين واللاكتوز، وفي اليوم السابق للعب، وبعد العشاء، ينهي تناول طبق من الأرز باللبن لملأ الجسم مع الكربوهيدرات والجلوكوز للعب في اليوم التالي، ثم في فترة الاستشفاء عقب المباراة، يتناول الكثير من الخضر والأفوكادو".

وكان موسم ليفاندوفسكي في 2019-2020، مذهلاً، إذ فاز بخمسة ألقاب مع البايرن، وسجل 55 هدفاً، وقدم 10 تمريرات حاسمة في 47 مباراة، بينما كان أيضاً هدافاً للدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز