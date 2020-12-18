40 مليون إسترليني تنتظر هاميلتون من عقد مرسيدس الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستعد لويس هاميلتون (35 عاما)، لتوقيع عقد مرسيدس الجديد بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، بإعلان بطل العالم في الفورمولا 1، بأنه يريد أن يتم ترتيب مستقبله بحلول عيد الميلاد، بعدما حقق هاميلتون لقبه العالمي السابع مع مرسيدس هذا الموسم.

وأكدت مرسيدس، أن هاميلتون بطل العالم سيستمر في القيادة للموسم، خاصة وأن السائق بتحقيقه اللقب السابع في بطولة فورمولا 1 الشهر الماضي، عادل الرقم القياسي العالمي السابق، مع العلم أنه حقق 6 ألقاب منها بعد انتقاله من مكلارين إلى مرسيدس عام 2013.

وقال هاميلتون: "أخطط أن أكون هنا العام المقبل، وأريد أن أكون هنا العام المقبل، وأعتقد أننا كفريق لدينا المزيد لنفعله معاً، والمزيد لتحقيقه، سواء في الرياضة أو خارجها".

وتبلغ أجور هاميلتون الحالية 35 مليون جنيه إسترليني سنوياً، ويعتقد أنها في العقد الجديد ستبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي يعيد طرح مقترح تحديد سقف رواتب للسائقين، كجزء من حملة لتكافؤ الفرص بين الفرق الأغنى والأفقر في الفورمولا 1، فيما ستكون هذه هي الفرصة الأخيرة لهاملتون لكسب مثل هذا المبلغ المرتفع بشكل مذهل.

وعادل هاميلتون لقب مايكل شوماخر في البطولة بلقبه السابع، ولديه بالفعل عدد أكبر من الانتصارات في السباقات والمراكز الأولى والمنصات مقارنة بأي سائق آخر في تاريخ الرياضة، واحتل المركز الثالث في السباق الذي انتهى به الموسم الحالي في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي.

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