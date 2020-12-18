نبأ سار لجمهور ميلان.. النجم السويدي إبراهيموفيتش يعود للتدريبات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عاد إلى التدريبات الجماعية هذا الصباح، بينما لا يزال لاعب الفريق الآخر سيمون كيير يتدرب منفردا.

وتعرض اللاعب السويدى للإصابة في المباراة التي شهدت فوز ميلان 3-1 خارج ملعبه على نابولي نوفمبر الماضي، لكنه قد يكون مؤهلاً للعب ضد ساسولو الأحد، حيث عاد إلى تدريبات الجماعية هذا الصباح، وفقًا لموقع "كالتشيوميركاتو".

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة إبراهيموفيتش ضد ساسولو صباح الغد من قبل المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي، فيما يبدو من غير المرجح أن يشارك سيمون كيير فى المباراة حيث تدرب بعيدا عن بقية الفريق.

وتعرض الدنماركي لإصابة عضلية ضد سلتيك الأسكتلندي في بداية ديسمبر، تاركًا ستيفانو بيولي دون خيارات في الدفاع.

وتعرض ماتيو جابيا أيضًا لإصابة، وبالتالي فإن أليسيو رومانيولي وبيير كالولو وماتيو موساكيو هم المدافعون الوحيدون المتاحون في الوقت الحالي أمام المدرب بيولي.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بريد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف إنتر ميلان.

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