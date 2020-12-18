الجماهير تسخر من وجه رونالدو "العابس"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للسخرية بسبب تعبيره وجهه العابس خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، وتبادلت الجماهير لقطات لوجه رونالدو ووصفوه بأنه "الوجه الأكثر غضباً على الإطلاق"، مع تسليم روبرت ليفاندوفسكي أمس، جائزة أفضل لاعبي العالم، منهياً هيمنة ليونيل ميسي ورونالدو.

وسارع المشجعون إلى الإشارة إلى مدى استياء رونالدو، عندما كشف رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، عن فوز ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعبي العالم، وظهر المرشحون الثلاثة على كاميرات الفيديو خلال الحفل الافتراضي، وبدا رونالدو أقل تقبلاً للقرار عندما تم الإعلان عن الفائز بالجائزة.

وغرد أحد الجماهير على "تويتر": "يمكنك أن ترى من الدقيقة الأولى، أن رونالدو لن يفوز، وظهر بوجه هو الأكثر غضباً على الإطلاق"، وغرد آخر: "وجه رونالدو عندما كانوا يعلنون عن أفضل لاعب، بدا كما لو كان على وشك التخلص من الغرفة بمجرد أن تبتعد الكاميرا عنه"، وغرد ثالث: "رونالدو بدا كأنه ما يزال يفكر في ركلة الجزاء التي أضاعها عندما تعادل يوفنتوس 1-1 مع أتالانتا يوم الأربعاء الماضي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز