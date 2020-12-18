ميسي يتجاهل رونالدو في اختياراته لأفضل لاعبي العالم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تجاهل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، عند اختياره أفضل لاعب في جوائز الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا" لعام 2020، بينما وضع نجم برشلونة في المركز الثالث، اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، والذي اختير أفضل لاعبي العالم أمس، بعد الاستمتاع بموسم تاريخي حصد خلاله مع بايرن ميونيخ الألماني، دوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وبعد ساعات فقط من إعلان فوز النجم البولندي، تم الكشف عن كل تصويت من كابتن كل منتخب ومدربه، وربما يجادل البعض بأن ميسي، كان تكتيكياً عندما يتعلق الأمر باختيار الثلاثة الأوائل في قائمة أفضل لاعبي العالم.

وتظهر وثيقة صادرة عن "الفيفا" كيف صوت الجميع، وكشفت أن النجم الأرجنتيني، صوت للبرازيلي نيمار، كأول اختيار كونه أفضل صديق له، ثم اختار كيليان مبابي في المركز الثاني، بينما كان ليفاندوفسكي ثالث أفضل لاعب هذا العام على الرغم من حملته الرائعة في عام 2020.

وعادة ما يضم ميسي البالغ من العمر 33 عاماً، منافسه رونالدو في المراكز الثلاثة الأولى في اختياراته خلال السنوات الماضية، لكنه قرر تجاهله هذه المرة، ويبدو أنه جاء رداً على تجاهل رونالدو التصويت لميسي العام الماضي، ليتم الاجماع على اختيار ليفاندوفسكي، أفضل لاعب هذا العام.

وتواجه رونالدو وميسي مؤخراً في الملعب، وكان قائد البرتغال، هو من صعد إلى القمة، بعد أن اجتاح يوفنتوس برشلونة في نو كامب بدوري أبطال أوروبا، وصب رونالدو، الثناء على ميسي، وأصر على أنه لم يكن أبداً منافساً في عينيه، قائلاً: "لطالما كانت لدي علاقة جيدة معه، وشاركت معه 12 أو 13 أو 14 عاماً من احتفالات توزيع الجوائز، ولم أراه قط منافساً، ويحاول دائماً القيام بما هو أفضل لفريقه، وأنا أيضاً، وأنا دائماً على علاقة جيدة معه، لكننا نعلم أنه في كرة القدم، وبالنسبة للصحافة، وبالنسبة للعرض ، هناك منافسة مطلوبة، لكنني دائماً ما كنت أتفق معه".

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