كيف تجاهل محمد صلاح توزيع جوائز The Best؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تجاهل النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، متابعة حفل توزيع جوائز الأفضل The Best هذا العام، ونشر صورة على تويتر خلال لعبه الشطرنج مع ابنته مكة.

وظهر محمد صلاح وابنته مكة خلال لعبهما الشطرنج في الوقت الذي يبث خلاله حفل جوائز الأفضل في زيورخ.

يأتي ذلك عقب وضع علامات استفهام حول اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تنافس عليها ليونيل ميسي نجم برشلونة وروبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بسبب أحقية عدد من اللاعبين من بينهم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والحائز على لقب البريميرليغ خلال النسخة الأخيرة، وهي الجائزة التي حسمها هداف البايرن.

وانتقدت صحيفة "الصن" البريطانية اختيار الدون البرتغالي ضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم قائلة إن هناك أكثر من لاعب يستحقون وفق الاحصائيات الصادرة عن "Carteret Analytics" التواجد في القائمة المختصرة على حساب النجم البرتغالي الذي غاب عن المراكز العشرة الأولى بالكامل وجاء في المركز الحادي عشر برصيد 235.5 نقطة.

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