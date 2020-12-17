سار 12 ساعة لتشجيع فريقه.. برازيلي يفوز بجائزة أفضل مشجع في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز البرازيلي ماريفالدو دا سيلفا، بجائزة أفضل مشجع بالعام الجاري 2020، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المقام حاليا في مدينة زيورخ السويسرية لتوزيع جوائز الأفضل " The Best" لعام 2020.

وحصد ماريفالدو جائزة الفيفا للمشجعين هذا العام 2020 "ذا بيست"، متفوقا على كل من: جيمس أندرسون الذي تبرع بملايين الجنيهات الاسترلينى بدون أي شروط لدعم أندية كرة القدم، وجماهير كولومبيا الذين وضعوا الخصومة جانبا واجتمعوا لتوزيع الطعام على المحتاجين خلال جائحة كوفيد 19.

وذكر الفيفا أن ماريفالدو يجسد الإخلاص الكروي بعينه، حيث قام هذا المشجع البرازيلي بالسير لمدة 12 ساعة وعبر 3 مدن لمشاهدة مباريات فريقه سبورت ريسيفي.

ويقام حفل جوائز الأفضل "The Best" افتراضيا على غرار ما حدث مؤخرا فى قرعة دوري أبطال أوروبا حرصًا على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وسيكون الاختيار هذا العام كما هو معتاد بالترشيح والتصويت من كل أعضاء أسرة كرة القدم فى العالم حتى المشجعين.

وكان من المقرر إلغاء جوائز الأفضل هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتراجع الفيفا ويحدد اليوم الخميس 17 ديسمبر موعدا للحفل.

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