محمد صلاح خارج التشكيل الأفضل في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التشكيل الأفضل في 2020 ضمن حفل جوائز الأفضل المقام في مقر الفيفا بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

وضم التشكيل المعلن لأفضل 11 لاعب في 2020:

أليسون بيكر، ترنت ألكسندر أرنولد، راموس، فان دايك، تياجو، دي بروين، ديفيس، كيميتش، ميسي، رونالدو، ليفاندوفيسكي.

ولم يتم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعب للعام 2020.

وخرج محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي، من الصراع الذي سبق وأن شارك فيه بقوة في النسختين السابقتين، وأعلن الفيفا القائمة القصيرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب وشهدت المنافسة الثلاثية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقديم الأسطورة الهولندي رود خوليت والصحفية الإنجليزية ريشمين شودهوري لحفل جوائز الأفضل في 2020 والذي يقام الليلة بتقنية الفيديو من مقر الفيفا في العاصمة السويسرية زيوريخ.

وأوضح «الفيفا» في بيانه أن الحفل سيشهد إجراءات طبية استثنائية بسبب الأوضاع الحالية للعالم فيما يتعلق بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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