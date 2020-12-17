سون هيونج مين يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز الكورى الجنوبى سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم بالعام الجاري 2020، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المقام حاليا في مدينة زيورخ السويسرية لتوزيع جوائز الأفضل " The Best" لعام 2020.

وحصد سون هيونج مين جائزة الأفضل في العالم 2020 "ذا بيست"، بهدفه الرائع فى مرمى بيرنلى بالدورى الإنجليزى متفوقا على الثنائى: هدف لويس سواريز (برشلونة) فى مرمى ريال مايوركا بالدورى الإسبانى - وهدف جيورجيان دلا أراسكايتا (فلامنجو) فى مرمى سيارا بالدورى البرازيلي

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