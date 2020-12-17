ليفاندوفسكي يحسم جائزة الأفضل في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، حسم جائزة أفضل لاعب في العالم، قبل انطلاق حفل الاتحاد الدولي "الفيفا" مساء اليوم بمدينة زيورخ السويسرية، لتوزيع جوائز الأفضل " The Best" لعام 2020 ، وكان من المقرر إلغاء جوائز الأفضل هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتراجع الفيفا ويحدد يوم 17 ديسمبر موعدا للحفل.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، شوهد في مطار ميونخ عند وصوله لتسليم الجائزة لـ ليفاندوفسكي.

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الحفل سيتم بثه عبر الإنترنت لكن إنفانتينو أصر على أنه يريد تسليم الجائزة بنفسه للنجم البولندي.

وسيكون الحفل افتراضيا على غرار ما حدث مؤخرا فى قرعة دوري أبطال أوروبا حرصًا على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وسيكون الاختيار هذا العام كما هو معتاد بالترشيح والتصويت من كل أعضاء أسرة كرة القدم فى العالم حتى المشجعين.

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