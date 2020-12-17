عثمان ديمبلي يعود إلى تدريبات برشلونةِ

المصدر: البيان الإلكتروني

حمل الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، نبأ سعيدًا لفريقه خلال تدريبات البارسا، اليوم الخميس، عقب مباراة ريال سوسييداد في الليغا.

كان برشلونة قد حقق الفوز على سوسييداد (2-1)، أمس الأبعاء، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي تدرب اليوم بالكرة في المران لأول مرة، عقب تعرضه للإصابة ضد قادش.

وعانى ديمبلي من الإصابة باستطالة في أوتار الركبة بالساق اليمنى، ومن المتوقع أن تبلغ مدة غيابه 3 أسابيع عن المباريات.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة فالنسيا، السبت المقبل، في الجولة 14 من منافسات الدوري الإسباني.

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