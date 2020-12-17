شقيق مارادونا يقاضي الصحافة الإيطالية لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

رفع أوجو مارادونا، الأخ الأصغر لدييغو مارادونا، دعوى قضائية ضد الصحافة والصحفيين الإيطاليين بتهمة التشهير والقذف أمام محاكم نابولي بعد وصفه دييغو بـ"مدمن مخدرات وسارق".

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، أن شقيق مارادونا طالب شركة إلتوركو بتعويض قدره 100 الف يورو لكل من المتهمين بسبب تضخيم الرسائل الهجومية والتشهير ضد الراحل دييغو مارادونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف القانوني اندلع بعد أن وصف الصحفي فيليبي فاتشي، مارادونا، بأنه مدن مخدرات وسارق، في برنامج تليفزيوني، وقال المحامي أنجيلو بيساني، الممثل القانوني، الذى دافع عن دييغو في المحاكمة ضد الخزانة الإيطالية.

وقال بيساني، الذي أعلن أنه سيتم التبرع بالتعويض المالي عن المحاكمة لمدارس كرة القدم، إن "إطلاق وصف مدن مخدرات للرجل الذي كان ضحية لهشاشته هو أحد أكثر الأعمال تمييزا وعنفا، ولقد اظهروا افتقارا للباقة، كما اظهروا أيضاً عدم احترام للمتوفي أو لآلام الأقارب".

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