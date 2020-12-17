البولندي ليفاندوفسكي الأقرب إلى التتويج بلقب ذا بيست 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، يعتبر المرشح الأبرز للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم " The Best " لعام 2020 الذى يتنافس فيها مع الثنائي ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وقالت صحيفة "آس"، إن ليفاندوفسكي هو المرشح الأقرب للحصول على الجائزة الفردية الأكبر بسبب النجاحات التى قدمها طوال العالم، والمساهمة فى قيادة فريقه لحسم 5 ألقاب هي؛ دوري الأبطال والدوري والكأس والسوبر المحلييين، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي.

وتقام في التاسعة من مساء اليوم الخميس بمدينة زيورخ السويسرية، حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز الأفضل " The Best" لعام 2020 ، وكان من المقرر إلغاء جوائز الأفضل هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتراجع الفيفا ويحدد يوم 17 ديسمبر موعدا للحفل.

وسيكون الحفل افتراضيا على غرار ما حدث مؤخرا في قرعة دوري أبطال أوروبا حرصًا على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وسيكون الاختيار هذا العام كما هو معتاد بالترشيح والتصويت من كل أعضاء أسرة كرة القدم في العالم حتى المشجعين.

ويختار الاتحاد الدولي لكرة القدم 7 فائزين في جوائز الأفضل للعام الحالي 2020، بالإضافة إلى اختصار التشكيل المثالي للعام من بين 55 لاعبا تم اختيارهم بصفة مبدئية.

واستعرض الحساب الرسمي للفيفا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، القائمة المختصرة للمرشحين:

الثلاثة لاعبين المرشحين لجائزة الأفضل:

- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)

- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)

- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني)

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش كأفضل هدف في عام 2020.

- هدف لويس سواريز (برشلونة) في مرمى ريال مايوركا بالدوري الإسباني

- هدف هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير) في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي

- هدف جيورجيان دلا أراسكايتا (فلامنجو) في مرمى سيارا بالدوري البرازيلي

الثلاثة مدربين المرشحين لجائزة أفضل مدير فني:

- الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

- الأرجنتيني ماسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي

- الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ

الثلاثة حراس المرشحين لجائزة الأفضل:

- الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ

- السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد

- البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول

الثلاث حارسات المرشحات لجائزة الأفضل في السيدات:

- الفرنسية سارة بوحدي

- التشيلية كريستين إندلير

- الأمريكية أليسا نيهير

الثلاث مدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في فرق السيدات:

- الإنجليزية إيما هايس

- الفرنسى جان لوك فيسير

- الهولندية سارينا ويجمان

الثلاث لاعبات المرشحات لجائزة الأفضل:

- الإنجليزية لوسي برونز

- النرويجية بيرنيل هاريدر

- الفرنسية ويندي رينارد

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