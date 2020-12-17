برباتوف: ميسي ورونالدو لا يستحقان التواجد في قائمة أفضل لاعبي العالم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد السابق، أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لا يستحقان التأهل للنهائيات في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا" الليلة، ويصر على أن روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ، يجب أن يفوز بالجائزة قبل الثنائي الأسطوري.

ويقول برباتوف، أنه يجب أن يتوج لاعب العام، وإنه سيكون من غير العدل أن يفوز ميسي ورونالدو بالجائزة، وهما لا يستحقان أن يكونا من بين المرشحين اساساً للفوز بجائزة أفضل لاعب العام الجاري.

وليفاندوفسكي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة، بعد أن سجل 15 هدفاً، ومرر 6 تمريرات حاسمة لمساعدة بايرن ميونيخ في تحقيق المجد بالفوز بدوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، لكن برباتوف يخشى أنه لا يزال من الممكن تجاهله.

ويقول برباتوف، إن ليفاندوفسكي قد يفقد الجائزة لأسباب "تجارية" وراء الكواليس، وقال النجم البلغاري السابق: "أنا مندهش من أن رونالدو وميسي من بين المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب، لأنني لست متأكداً من أنهم يستحقون التواجد هناك".

وأضاف: "أعتقد أنهم يجب أن يعطوها لروبرت ليفاندوفسكي، لأنه يستحق ذلك، وسيكون غير عادل إذا لم يفز بها، ولكن للأسف في بعض الأحيان، تكون كرة القدم عملاً تجارياً، وخلف الستائر، ويعمل وكلاء العلاقات العامة بعيداً عن الكاميرات".

وقال: "بالنسبة لي، ليفاندوفسكي موجود مع أفضل المهاجمين في كرة القدم الحديثة، وهذا موضوع لا يمكن لأحد أن يتفق فيه على لاعب واحد، لأنه في رأيي لا يمكنك مقارنة لاعبين من أوقات مختلفة مثل كين وميسي ورونالدو وأجويرو، والذين سجلوا الأهداف لسنوات عديدة هم من بين الأفضل".

وأضاف: "هناك آخرون، لكن مع طريقة ليفاندوفسكي التي يلعب بها ويتحرك في أرجاء الملعب، يجب أن يكون ضمن أفضل ثلاثة مهاجمين، وكما هو الحال، فإن لوكا مودريتش، هو اللاعب الوحيد في السنوات الـ 12 الماضية الذي منع ميسي أو رونالدو من الحصول على جائزة تم ترشيحهما لها".

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