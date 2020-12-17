.. تعرف على الفائزين بجوائز "the best" 2019 قبل حفل الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

يقام حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز الأفضل "The Best" لعام 2020 مساء اليوم، بمدينة زيورخ السويسرية، وسيكون الحفل افتراضيا على غرار ما حدث مؤخرا في قرعة دوري أبطال أوروبا، حرصًا على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وسيكون الاختيار هذا العام كما هو معتاد بالترشيح والتصويت من كل أعضاء أسرة كرة القدم في العالم حتى المشجعين.

وكانت آخر نسخة من جوائز الأفضل قد أقيمت في 23 ديسمبر 2019 على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الإيطالية، وتم اختيار الفائزين بالجوائز عبر التصويت الذي شارك فيه المشجعون والصحفيون ومدربو وقائدو المنتخبات.

وفيما يلى الجوائز التى أعلن عنها الفيفا يوم 23 ديسمبر 2019:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم للرجال

2- الأمريكية ميجان رابينوي أفضل لاعبة في العالم للسيدات

3- الألماني يورجن كلوب أفضل مدرب في العالم رجال

4- الإنجليزية جيل إليس أفضل مدربة في العالم للسيدات

5- البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم رجال

6- الهولندية ساري فان فينيندال أفضل حارسة مرمى في العالم للسيدات

7- المشجعة سيلفيا جريكو وهي أم برازيلية أفضل مشجعة في العالم

8- الأرجنتيني مارسيلو بيلسا لجائزة اللعب النظيف

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