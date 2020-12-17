سرقة هدايا الكريسماس الخيرية من سيارة مدافع تشيلسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف ريس جيمس مدافع تشيلسي، عن سرقة هدايا عيد الميلاد "الكريسماس"، والتي كان ينوي أن يقدمها للأعمال الخيرية، مع تحطيم نافذة سيارته المرسيدس، ضمن جهوده لمساعدة مؤسسة مشروع فيليكس الخيرية في إطعام الأطفال، والتي تهدف إلى معالجة الهدر الغذائي.

وكان المدافع البالغ من العمر 21 عاماً، يخطط لتوزيع الهدايا كجزء من عمله الخيري، ولكن عند عودته إلى سيارته لاستلامها، صدم عندما اكتشف أنها مسروقة، وأن اللصوص حطم نافذة سيارته للاستيلاء على محتوياتها.

ونشر مدافع تشيلسي، صورة زجاج سيارته المحطم على حسابه الشخصي في "انستغرام"، وعلق على الصورة: "تجربة أخرى مجزية مع مشروع فيليكس، والذي يقدم وجبات لجيل الشباب، ونحن نأمل أن ننشر بعض الفرح قبل فترة عيد الميلاد الصعبة، ولكن لسوء الحظ، واجهت خيبة أمل كبيرة عند العودة إلى سيارتي، ويبدو أن أحدهم بالحاجة إلى اقتحام وسرقة الهدايا التي كان من المقرر أن أذهب إليها وأتبرع بها".

ويتمتع اللاعب ببداية مشرقة للموسم، وخاض أول مباراة دولية له مع منتخب إنجلترا، وبالإضافة إلى عمله الرائع خارج الملعب، كان الظهير مثيراً للإعجاب أيضاً، بعد أن ظهر كلاعب أساسي تحت قيادة مدرب تشيلسي فرانك لامبارد هذا الموسم.

وبدأ جيمس جميع مواجهات فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز ما عدا مباراتين فقط، ومنحه مستواه فرصة للعب مع منتخب إنجلترا الأول تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت.

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