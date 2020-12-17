كيف قيمت الصحف الأوروبية صلاح بعد مباراة توتنهام؟

المصدر: وكالات

قالت شبكة "هوسكورد" العالمية إن محمد صلاح لاعب ليفربول قد حصل على تصنيف 8.1 من 10 في مباراته أمس مع ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الشبكة إلى استحواذ صلاح على الكرة بنسبة 4.8٪، مؤكدة أن هذا التقييم يعتبر تقييما مرتفعا بالنظر إلى طبيعة المباراة وحساسيتها.

وقد حصل روبرتو فرمينو على تقييم 8.2 من 10 درجات، ونفس النقاط حصل عليها اللاعب كورتيس، ثم روبيرتسون وفابينو اللذين حصلا على تقييم 8.0

وكان ليفربول قد حقق فوزًا صعبا على توتنهام، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الأربعاء في مباراتهما بالجولة الثالثة عشرة من الدوري الانجليزي.

وفي الوقت الذي اقتنع الجميع أن المباراة ستخرج بالتعادل الإيجابي 1/1 إذ بمهاجم ليفربول روبيرتو فيرمينو يفاجئ الجميع بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان المهاجم المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح قد أحرز الهدف الأول لـ"ليفربول" في الدقيقة 62 من الشوط الأول.

وبحسب مواقع التقييم الأوروبية فقد وصلت نسبة تمريرات صلاح الصحيحة إلى 80٪ .

جدير بالذكر أن فوز ليفربول على توتنهام يجعله متصدرا الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط بينه وبين توتنهام، حيث يملك ليفربول 28 نقطة من 13 مباراة في حين حصل توتنهام على 25 نقطة من نفس عدد المباريات.

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