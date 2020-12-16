نجم وسط ريال مدريد يعود للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد البلجيكي إيدين هازارد نجم خط وسط فريق ريال مدريد، إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد شفائه من الإصابة، وتغيب إيدين هازارد عن ريال مدريد منذ الإصابة التي تعرض لها أمام ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جمعت الفريقين 28 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الأخير 1-2، بالجولة الـ 11 من مسابقة الليغا.

وذكرت صحيفة "آس"الإسبانية، أن مران ريال مدريد الجماعي اليوم، شهد ظهور إيدين هازارد لأول مرة، منذ إصابته، حيث شارك في التدريبات كاملة.

وأضافت أن مشاركة إيدين هازارد في تدريبات ريال مدريد، تجعله يقترب من العودة إلى التشكيل الأساسى أمام إيبار بالجولة الـ 14 من الدوري الإسباني الأحد المقبل.

أوضحت، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أعرب عن سعادته بعودة النجم البلجيكي إيدين هازارد والمشاركة في التدريبات الجماعية، خاصة وأنها تأتي بعد سلسلة من الانتصارات وأيضًا بعد عودة فالفيردي من الإصابة.

كما شهد مران الريال تدريبات بدنية للاستشفاء، فيما يخص اللاعبين الذين شاركوا أمام أتلتيك بيلباو أمس، في المباراة التي إنتهت بفوز الملكي 3-1 بالجولة التاسعة عشر من مسابقة الليغا، كما خاض اللاعبين الذي لم يشاركوا في المباراة تدريبات كاملة مع النجم البلجيكي إيدين هازارد.

إختتمت الصحيفة، إن مارتن أوديجارد هو اللاعب الوحيد، الذى لا يزال لا يتعافي من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتساوى مع ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 26 نقطة.

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