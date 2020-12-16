إقالة سلافين بيليتش من تدريب وست بروميتش الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن فريق وست بروميتش الإنجليزي، عن إقالة سلافين بيليتش من منصبه بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وتعادل فريق وست بروميتش مع مانشستر سيتي 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد".

ونشر فريق وست بروميتش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها : "نود أن نشكر سلافين وطاقمه التدريبي على جهودهم في تحقيق الصعود الموسم الماضي ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وخاض فريق وست بروميتش 13 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، تلقى 8 هزائم وفاز في مباراة وحيدة و4 تعادلات، ليحتل المركز الـ 19 بجدول ترتيب المسابقة وفى رصيده 7 نقاط.

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