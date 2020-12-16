إقالة سلافين بيليتش من تدريب وست بروميتش الإنجليزي
أعلن فريق وست بروميتش الإنجليزي، عن إقالة سلافين بيليتش من منصبه بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.
وتعادل فريق وست بروميتش مع مانشستر سيتي 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد".
ونشر فريق وست بروميتش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها : "نود أن نشكر سلافين وطاقمه التدريبي على جهودهم في تحقيق الصعود الموسم الماضي ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".
وخاض فريق وست بروميتش 13 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، تلقى 8 هزائم وفاز في مباراة وحيدة و4 تعادلات، ليحتل المركز الـ 19 بجدول ترتيب المسابقة وفى رصيده 7 نقاط.
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