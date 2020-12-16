ليفربول يستعد لصفقة تجديد 5 سنوات مع فان ديك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

من المقرر أن يعرض على فيرجيل فان ديك، صفقة جديدة مدتها 5 سنوات من قبل ليفربول في يناير المقبل، لأن المدرب الألماني يورغن كلوب، يريد حماية مستقبل الهولندي على المدى الطويل في النادي، على الرغم من فقدان قلب الدفاع لبقية الموسم بسبب إصابة الركبة في نهاية الموسم الماضي في مباراة ضد إيفرتون في ديربي ميرسيسايد يوم 17 أكتوبر الماضي.

وتؤكد تقارير صحفية أن اللاعب الهولندي نفسه، حريص على البقاء في ميرسيسايد، بعد ثلاث سنوات من وصوله مقابل 75 مليون جنيه إسترليني من ساوثهامبتون في يناير 2018، ومنذ ذلك الحين، تقدم فان ديك ليصبح أحد أكثر المدافعين موثوقية وإثارة للإعجاب في كرة القدم العالمية، وكان جزءً أساسياً من فريق كلوب الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 2018-2019، والدوري الممتاز 2019-2020.

ويتعين على "الريدز" تحقيق النجاح بدون قائد هولندا هذا الموسم، بعد أن أدى تحدي جوردان بيكفورد، في وقت مبكر في ديربي ميرسيسايد إلى إصابة خطيرة، ومن المتوقع أن يغيب عن بقية الموسم رغم أنه أجرى عملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، رغم أن قلب الدفاع شوهد على مقاعد البدلاء يدعم زملائه في الفريق قبل 10 أيام، عندما احتفل جيني فينالدوم بهدفه في الفوز 4-0 على ولفرهامبتون على ملعب آنفيلد أمام مواطنه.

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