شاهد.. رونالدو يتحول لملاكم برفقة جينادى جولوفكين

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادى يوفنتوس الإيطالي، في عباءه جديدة بعيدة كل البعد عن ظهوره المعتاد داخل الساحرة المستديرة للعب كرة القدم، وهو يتدرب على الملاكمة برفقة جينادى جولوفكين، الذى شاركه بعض التدريبات داخل الحلبة.

ونشر الدون مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستغرام، منذ قليل، وهو يخوض تجربة جديدة من نوعها في عالم الملاكمة، حيث تحدث إلى جولوفكين، قائلاً "لا أعتقد أني سأكون مقاتل جيد"، رداً على سؤال الأول المتعلق بمستواه إذا مارس لعبة الملاكمة، مضيفاً "يجب أن تحارب للعيش، لانك لن تولد غني أو مشهور"، مختتماً حديثه قائلاً: "هدف حياتي هو أن أكون شخص جيد".

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