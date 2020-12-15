تهريب مورينيو في صندوق سيارة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم الكشف عن تهريب المدرب جوزيه مورينيو من ملعب تدريب تشيلسي في صندوق سيارة مدرب حراس المرمى سيلفينو لورو، بعد إقالته في ديسمبر 2015، بعد أن تم إرسال أحد موظفيه في سيارته لإلهاء المصورين المنتظرين خارج النادي.

وانتهت فترة جوزيه مورينيو الثانية في تشيلسي، بشكل مخزي في أواخر عام 2015، وأقيل من الفريق بعد 9 هزائم في أول 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وتمت الإقالة بعد مشادة حادة مع طبيبة النادي إيفا كارنيرو، وتحويل المدرب الشهير إلى التحقيق من اتحاد كرة القدم الإنجليزي، وتعرضه للعقاب بعدها، ليكون قرار الإقالة بعد أشهر فقط من قيادته للفريق إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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