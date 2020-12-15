وكيل أعمال بوغبا يستبعد رحيله عن مانشستر يونايتد فى يناير

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا، أنه من غير المرجح رحيل اللاعب الفرنسي لمانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية.

وكان رايولا قد كشف الأسبوع الماضى عن رحيل محتمل للاعب الوسط الدولي الفرنسي صاحب الـ27 عاما، مشيرا إلى أنه غير سعيد بصفوف "الشياطين الحمر" وأنه يرغب في تغيير الأجواء.

وقال وكيل الأعمال خلال مشاركته في حفل جائزة جولدن بوي: "من الصعب للغاية للاعبين الكبار الرحيل في يناير. سنرى ماذا سيحدث في الصيف".

ورغم استعادة بوغبا لثقة مدربه أولى جونار سولشاير وعودته للعب أساسيا، إلا أن هذا لم يمنح رايولا من الكشف عن نيته الرحيل عن أولد ترافولد، وبعدها ودع مانشستر يونايتد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام لايبزيج، بينما يحل ثامنا في البريميير ليغ بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

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