سحب رخصة قيادة قائد أستون فيلا "المتهور" لـ9 أشهر

المصدر: أ ف ب

سحبت الثلاثاء رخصة قيادة قائد أستون فيلا الانجليزي لكرة القدم جاك غريليش لمدة 9 أشهر بعد تحطميه سيارته من نوع رينج روفر، في شهر مارس خلال فترة الإغلاق التام جراء تفشي فيروس كورونا.

وحُكم على غريليش في محكمة برمنغهام الجزائية بعدما أقر في وقت سابق بأنه مذنب بتهمتين.

واصطدمت سيارة لاعب الوسط البالغ 25 عاما بسيارتين متوقفتين في منطقة ديكنز هيث في ويست ميدلاندز.

بالإضافة إلى حظره من القيادة، تم تغريم غريليش بمبلغ 82,5 ألف جنيه إسترليني (110,2 ألف دولار).

وقال أحد الشهود للقاضي إن رائحة الخمور كانت تفوح من غريليش وإنه كان يتلعثم بكلماته عند وقوع الحادث يوم 29 مارس.

وحصل الحادث بعد أقل من 24 ساعة من بث غريليش رسالة مصورة على "تويتر" تحث الناس على البقاء في منازلهم لإنقاذ الأرواح وحماية العاملين بمجال الخدمات الصحية.

واعترف اللاعب الدولي بأنه مذنب في جريمة منفصلة هي القيادة المتهورة بعدما قال الادعاء إن سيارة شرطة لا تحمل علامات رصدته وهو يقود سيارته بسرعة تفوق 90 ميلا في الساعة على طول الطريق (م42) في 18 أكتوبر.

كما أُمر غريليش بدفع تكاليف قدرها 220 جنيها إسترلينيا وغرامة إضافية للضحية قدرها 181 جنيها استرلينيا، ليصل مجموع الغرامات إلى 82,9 ألف جنيه إسترليني – جميعها مستحقة الدفع في غضون سبعة أيام.

ويحفل سجل غريليش بالمخالفات المرورية إذ أن لديه بالفعل سابقا ست نقاط على رخصة القيادة لارتكابه مخالفة تجاوز السرعة عام 2018.

وسيتعين على اللاعب التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة بمجرد انتهاء حظره.

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