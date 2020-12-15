إيتو غاضب من مجلة "فرانس فوتبول": لا وجود للأفارقة في التشكيل الأفضل !

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، عن غضبه من عدم تواجد أي أيقونة أفريقية في تشكيلات الأفضل التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" مساء أمس الإثنين، وفقاً لصحيفة " اليوم السابع"، وكانت مجلة "فرانس فوتبول"الفرنسية، قد كشف عن 3 تشكيلات هي الأفضل على مر التاريخ، مقسمة ما بين التشكيل الذهبي والتشكيل الفضي والتشكيل البرونزي.

وعلق أوساسو أوبيوانا أحد الصحفيين في شبكة "BBC" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على عدم وجود أي لاعب أفريقي داخل تشكيلات الأفضل من جانب مجلة "فرانس فوتبول"الفرنسية.

قال أوساسو أوبيوانا، "كيف يمكن لمجلة فرانس فوتبول أن تختار 3 تشكيلات للكرة الذهبية ولا يوجد لاعب إفريقي وحيد بين 33 لاعبا؟ الأمر ليس به أي مصداقية، لا إيتو أو جورج ويا على الأقل؟".

ثم رد الكاميروني صامويل إيتو في تغريدة، على ما قاله الصحفي، " نحن كأفارقة لا وجود لنا".

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، عن التشكيل الذهبي الأفضل في التاريخ أو تشكيل الأحلام والذى تمثل في الآتي:

حراسة المرمى: ليف ياشين (روسيا)

الدفاع: كافو (البرازيل)، فرانز بيكينباور (ألمانيا)، باولو مالديني (إيطاليا)

الوسط: لوثار ماتيوس (ألمانيا)، تشافي هيرنانديز (إسبانيا)، دييجو مارادونا (الأرجنتين)، بيليه (البرازيل)

الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، رونالدو (البرازيل)، كريستيانو رونالدو (البرتغال)

أما التشكيل الفضى فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون (إيطاليا)

الدفاع: كارلوس ألبيرتو (البرازيل)، فرانكو باريزي (إيطاليا)، روبيرتو كارلوس (البرازيل)

الوسط: فرانك ريكارد (هولندا)، أندريا بيرلو (إيطاليا)، زين الدين زيدان (فرنسا)، ألفريدو دي ستيفانو (إسبانيا)

الهجوم: رونالدينيو (البرازيل)، يوهان كرويف (هولندا)، جارينشا (البرازيل)

وأخيراً، التشكيل البرونزي والذى إشتمل علي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (ألمانيا)

الدفاع: بول بريتنر (ألمانيا)، سيرخيو راموس (إسبانيا)، فيليب لام (ألمانيا)

الوسط: أندريس إنييستا (إسبانيا)، ديدي (البرازيل)، يوهان نيسكيز (هولندا)، ميشيل بلاتيني (فرنسا)

الهجوم: تيري هنري (فرنسا)، ماركو فان باستن (هولندا)، جورج بيست (أيرلندا الشمالية)

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