صحيفة: كورونا أنقذ نيمار من جحيم جمهور برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذ فيروس كورونا البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، من غضب جماهير برشلونة، بعد وقوع الفريقين وجهاً لوجه في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد القرعة التي تم إجراؤها مساء أمس الإثنين، بمقر الاتحاد الأوروبي في مدينة "نيون" السويسرية.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يملك حظا كبيرا في عدم اللعب أمام جماهير برشلونة بسبب إغلاق مدرجات نظراَ لتفشي فيروس كورونا، بعد أن أوقعت قرعة ثمن النهائي باريس سان جيرمان أمام الفريق الكتالوني.

وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا، قد رحل عن برشلونة الإسباني في صيف 2017، ورحل إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

أوضحت الصحيفة، إن حرب نفسية وهتافات مُعادية، كانت فى إنتظار نيمار حال مواجهة برشلونة في دور الـ 16 أمام جماهير البلوغرانا، لولا كورونا الذى حال دون ذلك.

أكملت، إن النجم البرازيلي نيمار سيكون قادرًا على تقديم ما لديه فنيًا في أول مباراة على "كامب نو" عقب الرحيل، دون أن يتعرض للهتافات المعادية مع كل لمسة للكرة.

إختتمت الصحيفة، إن جماهير برشلونة تؤمن بخيانة نيمار للنادي، رغم ندمه ورغبته في العودة قبل بضعة أشهر، لأنه عقب ذلك واصل مقاضاة البلوغرانا في المحاكم، من أجل الحصول على مكافأة توقيع آخر عقد له مع البارسا.

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