رونالدو: أفتخر بترشحي لجوائز «غلوب سوكر» في دبي

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن فخره بتواجده في القائمة النهائية لجوائز «غلوب سوكر» المقرر إقامة نسختها الـ 12 في دبي 27 الجاري.

ونشر رونالدو صورة على حسابه الرسمي على موقع «انستغرام» وهو يحمل جائزة «غلوب سوكر دبي» التي توج بها العام الماضي لأفضل لاعب في 2019 بعد قيادته يوفنتوس للتتويج بلقب «الكالتشيو»، وإحرازه جائزة أفضل لاعب في إيطاليا الموسم الماضي، وقال: «إنه لشرف وفخر لي أن أتواجد في القائمة النهائية لجائزة «غلوب سوكر» لأفضل لاعب في العام وأفضل لاعب في القرن، ومن دواعي سعادتي تلقي هذا التقدير من جماهير الكرة في العالم».

ويتنافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في 2020، مع الأرجنتيني ليونيل ميسي «برشلونة» والبولندي ليفاندوفسكي «بايرن ميونيخ»، إضافة إلى ترشحه لجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21 خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2020 بجانب الثلاثي ميسي والبرازيلي رونالدينيو والمصري محمد صلاح «ليفربول».

وتجمع جوائز غلوب سوكر،نخبة نجوم العالم وتعد من أكبر الجوائز في كرة القدم.

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