محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تحطيم الأرقام القياسية، على الرغم من التعادل المحبط الذي حققه فريقه أمام فولهام في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي.

الهدف رقم 85 خلال 132مباراة

وسجل صلاح هدف ليفربول الوحيد ليحطم رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس الحالي، إذ وصل إلى الهدف رقم 85 خلال 132 مباراة في الدوري الإنجليزي، بينما سجل كريستيانو رونالدو 84 هدفا، خلال 196 مع مانشستر يونايتد.

تخطي ستيفن جيرارد

وبهذا الهدف تخطي الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد الذي توقف رصيده من الأهداف في البطولة الأوروبية بـ 21 هدفاً.

تساوى مع عدد أهداف فيرناندو توريس

كما تساوى في نفس التوقيت مع عدد أهداف النجم الإسباني فيرناندو توريس لاعب ليفربول وتشلسي السابق، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشلسي السابق، ولكن الفارق أن صلاح وصل لنفس عدد الأهداف في عدد مباريات أقل منهما، بحسب سكاي نيوز.

وشارك محمد صلاح في 132 مباراة في الدوري الإنجليزي، بينما شارك توريس في 212 مباراة، في حين شارك هازارد في 245 مباراة.

وصافة ترتيب هدافي "البريمير ليغ"

ويحتل النجم المصري حاليا وصافة ترتيب هدافي "البريمير ليغ" برصيد 10 أهداف خلف المهاجم الدومينيكاني دومينيك كالفيرت ليوين لاعب نادي إيفرتون الذي سجل 11 هدفا حتى الآن.

يذكر أن محمد صلاح بات منذ أيام قليلة الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفه رقم 22 له مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام ميتلاند الدنماركي في الجولة الأخيرة بعد مرور 55 ثانية فقط من زمن شوط المباراة الأول ليكتب اسمه على أسرع هدف في تاريخ النادي في دوري الأبطال.

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