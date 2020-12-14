مواجهات قوية في دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب ا

أوقعت قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، فريق بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب في مواجهة لاتسيو الإيطالي بينما يلتقي ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 13 لقبا، مع أتالانتا الإيطالي.

وتشهد باقي مواجهات دور الستة عشر اللقاءات التالية:

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي

وأتلتيكو مدريد الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي

ولايبزج الألماني مع ليفربول الإنجليزي

وبورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي

وبرشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي

وأشبيلية الإسباني مع بوروسيا دورتموند.

وأوقعت القرعة بذلك النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي، في مواجهة فريقه السابق برشلونة، فيما يعتبرها الكثيرون أبرز مواجهات دور الستة عشر.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين سان جيرمان وبرشلونة، في الدور نفسه من البطولة في موسم 2016 / 2017، عندما فاز سان جيرمان 4 / صفر ذهابا لكن برشلونة فاز إيابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 6 / 1 وقد سجل نيمار لبرشلونة حينذاك ثنائية وصنع الهدف السادس الحاسم الذي سجله سيرجي روبرتو في الوقت القاتل.

كذلك سجل نيمار ثلاثة أهداف أخرى لبرشلونة في شباك سان جيرمان عندما فاز الفريق الكتالوني بنتيجة إجمالية 5 / 1 في مواجهة الفريقين بدور الثمانية من نسخة موسم 2014 / 2015، وسجل النجم البرازيلي هدفين آخرين خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات بالنسخة نفسها من البطولة.

وفي دور الثمانية من دوري الأبطال في موسم 2012 / 2013، تأهل برشلونة إلى الدور قبل النهائي على حساب باريس سان جيرمان حيث تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3 / 3 وتأهل برشلونة عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وجاء الانتصار الوحيد لسان جيرمان في سجل مواجهات الفريقين، في أول مواجهة تجمع بينهما، وذلك في موسم 1994 /1995 ضمن دور الثمانية.

وقال ليوناردو مدير الكرة بنادي سان جيرمان: "لعبنا كثيرا أمام برشلونة في الأعوام القليلة الماضية. ماذا يمكن فعله؟"

ويواصل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة لاتسيو، والتي ستشهد صداما بين نجمي الهجوم روبرت ليفاندوفسكي (بايرن) وتشيرو إيموبيلي (لاتسيو).

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ: "هو منافس قوي، وقد رأيتم هذا في مواجهته لدورتموند في دور المجموعات. دائما ما يكون من غير السار مواجهة الفرق الإيطالية. ولكن من اللطيف دائما السفر إلى روما."

وخرج كل من برشلونة وسان جيرمان من منافسات دوري الأبطال في الموسم الماضي على يد بايرن ميونخ الذي توج باللقب، وقد تلقى برشلونة هزيمة مهينة أمام بايرن 2 / 8 في دور الثمانية بينما خسر سان جيرمان أمام بايرن صفر / 1 في المباراة النهائية.

وقال جويليرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة، عقب القرعة : "نعرفهم (سان جيرمان) جيدا، وهو فريق لديه بعض اللاعبين الاستثنائيين".

وأضاف :"فريق باريس يرغب في المنافسة على لقب دوري الأبطال، في الموسم الماضي، اقترب بشدة من التتويج، والآن يتطلع الفريق إلى التقدم خطوة أخرى."

وسيدافع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو عن فرص يوفنتوس، في بلاده، وذلك عندما يحل الفريق ضيفا على بورتو.

وطبقا لنظام البطولة، تخوض الفرق المصنفة (التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول) مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملعبها.

وبذلك تقام مباريات جولة الذهاب على ملاعب فرق أتلتيكو مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ وبورتو وأتالانتا وأشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزج، بينما تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المنافسة.

وطبقا لنظام القرعة، جنبت الفرق التي تنتمي لاتحاد وطني واحد من الوقوع سويا في مواجهات دور الستة عشر للبطولة، كما جنبت كل فريق مواجهة فريق آخر تنافس معه في دور المجموعات.

وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021، وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية في اسطنبول في 29 مايو.

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