الكشف عن حجم إصابة نيمار بعد التدخل المرعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشارت الاختبارات المبكرة التي خضع لها البرازيلي نيمار، إلى أن نجم باريس سان جيرمان، لم يكسر كاحله بعد خروجه محمولاً من الملعب خلال مباراة فريقه وليون في الدوري الفرنسي، عقب تدخل مرعب من اللاعب تياجو مينديز.

وأكدت الاختبارات الأولية، أن نيمار لن يضطر للخضوع لعملية جراحية، بعد إصابته خلال الوقت بدل الضائع للمباراة، وربما يعود في الوقت المناسب إلى فريقه لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، أكدت مصادر من النادي الفرنسي، أنه سيتم تأكيد مدى إصابة نيمار، والإطار الزمني الذي من المتوقع أن يعود فيه غداً الثلاثاء، بعد المزيد من التقييمات، مع توقعات بعودته السريعة إلى فريقه، ومساعدته على شق طريقه للعودة إلى قمة الجدول، والدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان، المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد فقدانه للصدارة لصالح ليل، والذي حقق فوزاً صعباً 2-1 على أرضه ضد جيروندان دي بوردو، ويملك ليل حالياً، 29 نقطة من 14 مباراة، ويليه ليون بفارق الأهداف في المركز الثاني، ثم باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 28.

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